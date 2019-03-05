Зданию Дом культуры ОТЗ в Петрозаводске присвоили статус памятника

Включение бывшего Дома культуры Онежского тракторного завода в перечень объектов культурного наследия позволит сохранить его исторический облик.

Это следует из текста приказа Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия. В здании, которое много лет находится в частности собственности, запрещено проведение строительных и ремонтных работы "которые могут повлечь нарушение целостности объекта и его территории", говорится в документе.

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