«Здесь лучше, чем дома»: в Петрозаводске пенсионеры могут пройти комплексную реабилитацию и обрести друзей

В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.

Пандемия коронавируса, о которой за последние недели стали немного забывать, изменила многое в жизни пожилых людей: снизилась их активность, они стали реже посещать общественные места, меньше общаться друг с другом. Помогают пенсионерам преодолеть негативные последствия пандемии профессионалы-специалисты системы социального обслуживания населения.

Одноэтажное здание с уютной территорией по набережной Гюллинга, 5 известно многим горожанам: здесь расположено отделение социальной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия. Сюда за хорошим настроением, положительными эмоциями приходят жители Петрозаводска: инвалиды, пожилые люди, и порой они чувствуют себя здесь лучше, чем дома.

«Наше отделение, работающее в режиме дневного стационара, было создано для людей, которые находясь на пенсии, столкнулись с негативными психоэмоциональными явлениями. Им плохо, одиноко дома. Их дети выросли, живут своими семьями. Чем себя занять пенсионеру или инвалиду, который не имеет возможности работать, как адаптироваться к новым социальным условиям?

Те условия, которые предоставляются в социальном учреждении, сегодня позволяют пройти комплексную реабилитацию, найти новых друзей и интересы, раскрыть в себе дремавшие до этого способности. Наша возрастная категория — особенная. Они все примечают. Для них важно отношение, доверительная, интересная, удивительная атмосфера. А удивлять людей — это отдельное искусство», — рассказала заведующая отделением социальной реабилитации № 5 Ольга Стасевич.

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