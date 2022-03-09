890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Житель Карелии разбился на снегоходе в Приладожье
Сегодня 07:00
Автомобиль перевернулся после столкновения на «кольце» в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 09:07

«Здесь лучше, чем дома»: в Петрозаводске пенсионеры могут пройти комплексную реабилитацию и обрести друзей

Новости. Общество
15:46, 15 Марта 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.

Пандемия коронавируса, о которой за последние недели стали немного забывать, изменила многое в жизни пожилых людей: снизилась их активность, они стали реже посещать общественные места, меньше общаться друг с другом. Помогают пенсионерам преодолеть негативные последствия пандемии профессионалы-специалисты системы социального обслуживания населения.

Одноэтажное здание с уютной территорией по набережной Гюллинга, 5 известно многим горожанам: здесь расположено отделение социальной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия. Сюда за хорошим настроением, положительными эмоциями приходят жители Петрозаводска: инвалиды, пожилые люди, и порой они чувствуют себя здесь лучше, чем дома.

«Наше отделение, работающее в режиме дневного стационара, было создано для людей, которые находясь на пенсии, столкнулись с негативными психоэмоциональными явлениями. Им плохо, одиноко дома. Их дети выросли, живут своими семьями. Чем себя занять пенсионеру или инвалиду, который не имеет возможности работать, как адаптироваться к новым социальным условиям?

Те условия, которые предоставляются в социальном учреждении, сегодня позволяют пройти комплексную реабилитацию, найти новых друзей и интересы, раскрыть в себе дремавшие до этого способности. Наша возрастная категория — особенная. Они все примечают. Для них важно отношение, доверительная, интересная, удивительная атмосфера. А удивлять людей — это отдельное искусство», — рассказала заведующая отделением социальной реабилитации № 5 Ольга Стасевич.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?

Аналитика

Сегодня 15:18
Ничего лишнего - только деньги
Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги
Условия новых кредитных каникул для граждан оказались такими, что, вероятно, их смогут получить далеко не все, кто в этом нуждаются.
Карельский омбудсмен Лариса Бойченко: «Не осилить всего»
Сегодня 15:01
Новые троллейбусы выйдут на линию в Петрозаводске в апреле
14.03.2022 14:23
«Спецоперация» по росту цен в маршрутках Петрозаводска
14.03.2022 13:46
«Пуля оборвала его жизнь»
11.03.2022 18:03
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»