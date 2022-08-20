Зеленая радуга появилась над Онежским озером в Петрозаводске (ФОТО)

Охотница за северным сиянием Арина Степенная вновь запечатлела удивительное природное явление, теперь в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети фотограф Арина Степенная опубликовала кадры удивительного северного сияния над Онежским озером.

«Сегодняшняя ночная охота на Северное сияние принесла улов в виде небольшой зеленой дуги, в один момент она стала двойной. Висела довольно долго, где-то с 2.00 до 3.00», - написала Арина.

Ранее сообщали, что Арина Степенная запечатлела богиню утренней зари в Кондопожском районе Карелии и крыло Жар-птицы над озером Пертозеро.