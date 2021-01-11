Земельный участок под школу в районе жилой застройки "Город у воды" предоставят бесплатно

Землю под новую школу в районе жилой застройки на промплощадке бывшего ДСК компания "Баренц Групп" решила предоставить бесплатно.

В середине декабря на общественных слушаниях в Петрозаводске участники одобрили внесение изменений в Генплан, согласно которым на побережье Онежского озера в районе улицы Заводской, там, где находится промзона бывшего советского Домостроительного комбината, появится новый жилой район комплексной застройки. Соответствующее решение приняли на сессии и депутаты Петросовета.

Это строительство станет вторым этапом реализации в столице Карелии крупного международного проекта "Город у воды", включающего в себя особую архитектурную концепцию развития прибрежных территорий города – создание новой культурной, общественной, социально ориентированной среды, непосредственно связанной с акваторией Онежского озера.

В настоящее время прибрежные участки Петрозаводска, застроенные в советские годы промышленными объектами, пришли в запустение: развалины производственных корпусов, ржавые остовы машин и механизмов, свалки мусора. Все это мы можем наблюдать сегодня и на промплощадке бывшего ДСК, который не работает уже много лет.

Освоение этого земельного участка, который принадлежит известной в Карелии строительной компании "Баренц Групп", должно начаться в ближайшее время со строительства школы: учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами.

Как нам стало известно, компания "Баренц Групп" обратилась в правительство Карелии и официально предложила выделить под школу земельный участок на безвозмездной основе. Кроме этого, выразила готовность бесплатно подвести к ней все коммуникации. Об этом говорится в письме, направленном в адрес министра строительства Карелии Виктора Россыпнова в конце прошлого года.

В правительстве инициатива "Баренц Групп" нашла одобрение – к сегодняшнему дню уже составлена дорожная карта - как земельный участок под школу будет передаваться государству, чтобы можно было проводить аукцион и начинать строительство.

Какой будет школа в новом районе "Город у воды" – читайте здесь.