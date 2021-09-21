Земли в туристической Мекке Карелии зарастают сорняками и кустарником

Земли сельхозназначения на островах Кижских шхер заросли травой, сообщили в Россельхознадзоре.

В августе 2021 года инспекторы Россельхознадзора приняли участия в контрольно-надзорных мероприятиях, организованных музеем-заповедником «Кижи».

Специалисты обследовали пять участков сельхозназначения и выяснили, что земли не используются для сельскохозяйственного производства. Участки покрыты плотной подстилкой из трав прошлых лет, зарастают сорняками, кустарником и деревьями.

В соответствии с Федеральным законом Управление Россельхознадзора инициировало проверку в отношении собственника земельных участков. Проверка согласована с органами прокуратуры.