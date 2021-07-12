Жара в Петрозаводске продолжает усиливаться, в среду днем температура поднимется до +31°С

Прогноз погоды на 14 июля сделали специалисты карельского Гидрометцентра.

В среду в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью будет держаться в районе +19, +21°С, днем поднимется до +29, +31°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью будет от +15 до +20°С, местами до +12°С, днем дойдет до +27, +32°С, на севере местами чуть прохладнее — от +22 до +27°С.