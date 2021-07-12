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Жара в Петрозаводске продолжает усиливаться, в среду днем температура поднимется до +31°С

Новости. Погода
17:00, 13 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Прогноз погоды на 14 июля сделали специалисты карельского Гидрометцентра.

В среду в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью будет держаться в районе +19, +21°С, днем поднимется до +29, +31°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью будет от +15 до +20°С, местами до +12°С, днем дойдет до +27, +32°С, на севере местами чуть прохладнее — от +22 до +27°С.

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Комментарии

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наташка
2021-07-13 18:43:44
Либерастня найдет виноватых
кир
2021-07-13 17:06:21
Борщевику жара не страшна. Завяла тема почему-то.
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