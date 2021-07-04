Реклама
Прислать новость
Стало известно, кому в Карелии будут давать выходной в день прививки от коронавируса 12
Сегодня 09:55
Скончался кинорежиссер Владимир Меньшов 3
Сегодня 11:23
На набережной в Петрозаводске мужчина на электросамокате сбил 6-летнего ребенка – работают следователи 3
Сегодня 12:43
Стало известно, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука 2
04.07.2021 19:40

Жаркая и ясная погода воцарится в Карелии во вторник

Новости. Погода
17:00, 05 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

О погоде на 6 июля в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Петрозаводск ждет малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем поднимется до +25, +27°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, на юге южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18°С, местами +6, +11°С, днем +23, +28°С, местами может дойти до +32°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»