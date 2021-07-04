Жаркая и ясная погода воцарится в Карелии во вторник

О погоде на 6 июля в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Петрозаводск ждет малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем поднимется до +25, +27°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, на юге южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18°С, местами +6, +11°С, днем +23, +28°С, местами может дойти до +32°С.