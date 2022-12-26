Жаждущий выпить житель Карелии ворвался в комнату к соседке и ограбил ее

В Кондопожском районе полицейские расследовали ограбление в общежитии, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление 44-летней местной жительницы о грабеже — из ее комнаты унесли телефон стоимостью более 5 тысяч рублей.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего. Злоумышленником оказался сосед женщины по общежитию. Днем 39-летний мужчина ворвался в комнату к соседке, несколько раз ударил ее по лицу и скрылся, прихватив с собой мобильный телефон. Женщина несколько дней пыталась вернуть гаджет, но осталась ни с чем.

В полиции мужчина объяснил, что телефон продал, а деньги пропил. Теперь несдержанный сосед стал фигурантом уголовного дела.