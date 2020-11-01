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Желая получить компенсацию за некачественные лекарства, петрозаводчанка потеряла миллион рублей

Новости. Происшествия
15:15, 02 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/Nancy Beijersbergen
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Мошенники выманили у 53-летней жительницы Петрозаводска не только ее сбережения, но и кредитные средства, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 53-летняя горожанка. По словам женщины, мошенники под видом работников официального учреждения ввели ее в заблуждение и лишили крупной суммы.

Заявительница рассказала оперативникам, что еще в июне на ее мобильный телефон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником столичного учреждения. Звонившая сообщила, что она занимается выплатами денежных компенсаций тем, кто пострадал от некачественных лекарственных препаратов. Якобы петрозаводчанке, которая приобретала их в 2018 году, положена выплата в размере 480 тыс. рублей.

Однако в московском офисе на тот момент остались сертификаты только на 600 тысяч рублей и, чтобы не ждать поступления сертификата на положенную сумму и получить деньги сразу, жительнице Петрозаводска необходимо доплатить разницу. Всего 120 тысяч рублей. Завершив разговор, женщина совершила первый перевод на указанный ей счет. После этого от представителей организации поступили новые указания – следовало оплатить страховку, налог, выезд московского юриста и служебного транспорта.

Несмотря на то, что сумма совершенных переводов превысила размер обещанной компенсации почти в два раза, петрозаводчанка продолжала переводить деньги на неизвестные ей счета. Кроме собственных она воспользовалась кредитными средствами, взятыми в расчете на скорое возмещение расходов. Таким образом, в течение двух месяцев женщина отправила злоумышленникам 1 195 000 рублей. После очередного звонка с требованием нового денежного перевода она заподозрила, что в отношении нее действуют мошенники, и обратилась в полицию.

В настоящее время по фактам, указанным в заявлении, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии предупреждает! Будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми. Мошенники могут действовать очень настойчиво, пытаясь склонить вас к совершению действий по переводу денежных средств. Проверяйте полученную информацию в официальных источниках, не переводите собственные сбережения по требованию телефонных собеседников на неизвестные счета!

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-02 16:10:49
Заноза утверждает, что у пенсов нет денег и они плачут у кассы в магните.
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