Желающие поспать на новом матрасе петрозаводчане стали жертвами мошенников

Женщина перевела деньги несуществующему продавцу, сообщили в МВД Карелии.

На популярном сайте объявлений 44-летняя петрозаводчанка приметила объявление о продаже матраса с привлекательной ценой.

Ее муж созвонился с продавцом, который попросил задаток за товар – 7 тысяч рублей. Потенциальные покупатели согласились на условие и перевели деньги.

После этого мнимый продавец исчез, и граждане остались ни с чем.