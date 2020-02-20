Желающих получить финскую визу в России стало больше

Количество поданных в диппредставительства Финляндии визовых заявлений растет.

Большинство заявок поступает от россиян, отмечает служба новостей Yle.

Финляндия обработала в прошлом году около 900 тысяч визовых заявлений, сообщает министерство иностранных дел. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Кроме того, около шести тысяч финских виз были выданы другими странами Шенгенской зоны, представляющими Финляндию.

Подавляющее большинство заявок подают россияне. В прошлом году от них поступило около 790 тысяч заявлений на получение финской визы. Примерно одному проценту заявителей было отказано в получении финской визы.