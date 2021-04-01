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Желание бесплатно выпить и закусить привело жителя Карелии в полицию

Новости. Происшествия
10:30, 02 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Росгвардейцы задержали двух жителей Карелии за попытки кражи из магазина, сообщили в ведомстве.

Один из инцидентов произошел вечером 31 марта в одном из гипермаркетов Петрозаводска – неизвестный гражданин, по словам охранника, без оплаты пронес мимо кассы товар на сумму около двух тысяч рублей, а именно: мясное изделие и средства личной гигиены. Прибывшая на место происшествия группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии установила, что к попытке хищения оказался причастен 33-летний местный житель. Нарушителя задержали и доставили в полицию.

Примерно в это же время аналогичный случай произошел в Сегеже – 34-летний горожанин пронес мимо кассы алкоголь, шоколад и мясные деликатесы. Неправомерные действия злоумышленника – попытка хищения – были замечены сотрудниками сетевого магазина. После нажатия тревожной кнопки на место прибыли росгвардейцы, выяснили детали произошедшего, задержали нарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

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Саныч
2021-04-02 12:07:27
Судя по заголовку, в полиции можно бесплатно выпить и закусить! Критик, ты уже там, я надеюсь?
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