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Желание девушки выпить лимонада обернулось для жителя Карелии двумя проблемами

Новости. Криминал
11:35, 23 Апреля 2021
фото: © pixabay.com/
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Поход за лимонадом для девушки обернулся жителю Костомукши посещением спецприемника, потерей шапки, денег и телефона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился 50-летний горожанин. Он сообщил, что из его квартиры были похищены личные вещи.

Мужчина пояснил, что несколько дней назад пригласил к себе в гости знакомую. Встреча не обошлась без спиртного. Затем девушке захотелось лимонада, и хозяин жилья отправился в магазин. Однако приобрести напиток ему не удалось – полицейские привлекли мужчину к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и впоследствии доставили в специальное помещение для задержанных.

Когда заявитель вернулся домой, гостьи там не обнаружил. Вместе с ней пропали брендированная шапка, мобильный телефон стоимостью более 3 тысяч рублей и две банковских карты, с которых, как костомукшанин выяснил позже, были списаны все накопления – 36 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 39-летнюю местную жительницу. При личном досмотре полицейские изъяли у неё похищенный головной убор.

Женщина дала признательные показания и рассказала, что смартфон она сбыла, деньги с банковской карты обналичила и потратила в различных магазинах.

По признакам составов преступлений возбуждены уголовные дела. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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родитель
2021-04-23 11:47:26
39-летняя девушка -- это сильный ход!
udo
2021-04-23 11:42:15
Он хотел на халяву? Забери заявление и не позорься, жмот. Его нет, она ушла по производственной необходимости. План выполнять надо. И делов то.
театральный критик
2021-04-23 11:41:09
Многоходовочка :)
Гость
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