Желание купить дешевую квартиру привело жительницу Петрозаводска в полицию

Петрозаводчанка стала жертвой мошенников, прочитав объявление об очень дешевой квартире.

Накануне, 13 октября, в полицию обратилась 36-летняя жительница карельской столицы с заявлением об обмане. Женщина, работница сферы образования, пояснила, что слышала об уловках мошенников, однако на собственном примере выяснила, что нелегко распознать подвох. Об этом сообщили в МВД республики.

На популярной площадке онлайн-объявлений она нашла заманчивое предложение — квартиру в Петрозаводске продавали за 1 600 000 рублей. Продавец находился не в городе, однако по телефону дал все разъяснения и заодно попросил перевести предоплату. Жилье по столь выгодной цене упускать не хотелось, поверив незнакомому человеку, петрозаводчанка перевела сначала 130 000 рублей. Но вскоре мнимый хозяин квадратных метров попросил о новом переводе. Ещё 180 000 рублей были перечислены женщиной на требуемый счёт. Когда же поступила просьба о новом переводе, горожанка призналась, что сбережений больше нет. Поступившее предложение об оформлении кредита заставило одуматься покупательницу. Женщина решила обратиться в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, попытка разбогатеть на инвестициях закончилась для жителя Карелии потерей 360 тысяч.