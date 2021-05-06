Желание покурить толкнуло жителя Карелии на преступление

Жителю Пряжинского района, подозреваемому в краже, грозит 5 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 36-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные проникли в его автомобиль и похитили сигареты, мормышки и бензопилу. Причинённый материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 50-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель посёлка Чална. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал стражам порядка, что, прогуливаясь в одном из дворов города, он резко захотел покурить. По стечению обстоятельств в припаркованной машине как раз на видном месте лежала пачка сигарет. Недолго думая, мужчина разбил стекло. Однако сигаретами не ограничился: также похитил рыболовные снасти и инструмент. Добытое незаконным путём чужое имущество селянин сбыл. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По инкриминируемой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы.