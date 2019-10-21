Желание выпить в одиночестве привело петрозаводчанина на скамью подсудимых

Мужчина ограбил собутыльницу, с которой выпил не один литр спиртного, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску вечером обратилась жительница Петрозаводска.

Она рассказала полицейским, что днем познакомилась на улице с двумя мужчинами. Они решили продолжить знакомство и где-то на улице стали употреблять алкоголь, после этого женщина пригласила их к себе домой, так как вспомнила, что в квартире тоже есть спиртное. Выпив домашние запасы, компания вновь отправилась на улицу, и в подъезде один из новых знакомых выхватил сумку из рук и скрылся. В сумке находилось 2 100 рублей.

Полицейские установили, что к грабежу причастен 37-летний петрозаводчанин. Он сознался в содеянном. При этом пояснил, что хотел продолжить вечер в одиночестве. Причиной совершения преступления он назвал сильное алкогольное опьянение. Ущерб обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".