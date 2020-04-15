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Железнодорожная больница в Петрозаводске готова взять на долечивание пациентов, переболевших коронавирусом

Новости. Общество
08:05, 14 Апреля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Ж/д больница в Петрозаводске оказывает комплексную медицинскую помощь населению Карелии, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Более 80 специалистов первичного звена (врачи и медицинские сестры) железнодорожной больницы и поликлиники уже прошли дистанционное обучение принципам работы с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Знание об эпидемиологической характеристике вируса, алгоритмах обследования пациентов, лечении заболевания и его профилактике позволяет врачам, которые выезжают к пациентам на дом, вовремя выявлять симптомы болезни и оказывать необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, специалистами на дому проводится забор для определения наличия новой коронавирусной инфекции у пациентов из группы высокого риска. Это лица, пересекшие границу в течение последнего месяца, а также лица, побывавшие в контакте с заболевшими.

В медицинском пункте железнодорожного вокзала Петрозаводска специалисты железнодорожной больницы круглосуточно оказывают медицинскую помощь обратившимся к ним пассажирам.

До прохождения предрейсового осмотра работники заполняют специальный опросник, позволяющий на ранних этапах диагностировать заболевание. Также для контроля за состоянием здоровья сотрудников, чьи служенные обязанности не позволяют работать удаленно, проводится термометрия.

Кроме того, ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" в Петрозаводске при необходимости на базе терапевтического отделения готова открыть палаты для долечивания пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

Комплексная медицинская помощь населению и работникам железнодорожного транспорта направлена на снижение распространения инфекции среди жителей Карелии и минимизацию ее влияния на работу железнодорожного транспорта.

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