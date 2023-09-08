Железнодорожники Карелии подумали о пассажирах и туристах

Железнодорожники сделали удобными и привлекательными для туристов достопримечательности Сортавальского района Карелии.

Гора Паасо в Сортавальском районе Карелии стала доступнее для туристов. На железнодорожном участке Сортавала – Хелюля открыли новый остановочный пункт Морозная с двумя платформами.

Первая платформа длиной 210 метров принимает пассажирские поезда «Ласточка», «Рускеальский экспресс». Она имеет переход на вторую платформу, где после зимнего турне будет стоять поезд Деда Мороза.

На второй островной платформе длиной 350 метров установили пассажирские павильоны, при этом их оборудовали точками беспроводной зарядки мобильных телефонов. В едином стиле оформили ограждение, малые архитектурные формы, элементы освещения. Настил на обеих платформах сделали из лиственницы.

Помимо пассажирской инфраструктуры остановочного пункта Морозная железнодорожники обустроили экологическую тропу до горы Паасо длиной около 2 километров. Здесь оборудовали сходы с платформы, большую площадку с очагом, декоративные мостики, лестницы и дорожки, веревочные и деревянные ограждения, а также установили декоративные элементы.

Кроме того, железнодорожники очистили и обозначили дорожки к расположенному здесь памятнику в честь освобождения Карелии от захватчиков в период Великой Отечественной войны.

В РЖД отметили, что с вершины горы Паасо удобно наблюдать за поездами, проходящими по дамбе и пересекающими озеро Кармаланъярви.