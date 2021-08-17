Железнодорожные переезды закроют на станции в Карелии из-за ремонта

Движение через железнодорожные переезды на станции Кондопога будет ограничено с 23 по 26 августа, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В Кондопоге железнодорожные переезды 459 км (Сандальская набережная) и 457 км (улица Советов) встанут на ремонт.

Так, с 21:20 23 августа до 01:20 24 августа проезд автотранспорта закроют через железнодорожный переезд 459 км станции Кондопога, расположенный на Сандальской набережной.

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд 457 км (улица Советов) будет полностью закрыто с 21:10 24 августа до 01:10 25 августа и в тот же временной промежуток с 25 на 26 августа. В остальное время оба железнодорожных переезда будут работать в штатном режиме.

На переездах в Кондопоге в рамках программы по обеспечению безопасности движения заменят рельсы, обновят щебеночный балласт.

Во время производства работ для машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, в экстренных случаях, будет организован проезд через железнодорожный переезд по временному настилу.

В РЖД просят водителей быть внимательнее, заранее планировать возможные маршруты объезда.