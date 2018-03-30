Жена бывшего сотрудника МВД Карелии хочет отсудить за его смерть 4,5 млн рублей

Жена сбитого на трассе понятого, являвшегося майором МВД Карелии в отставке, подала иск в городской суд Петрозаводска.

В Петрозаводском городском суде 30 марта началось рассмотрение иска гражданской супруги майора МВД Карелии в отставке, который погиб под колесами самосвала в тот момент, когда давал показания сотруднику ГИБДД в качестве понятого.

Напомним, что 28 ноября 2017 года в Прионежском районе, при подъезде к поселку Бесовец, произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса. Приехавший на место происшествия наряд ДПС Отдела ГИБДД Прионежья остановил Mitsubishi Pajero и попросил водителя выступить понятым при оформлении протокола.

В этот момент в 12.20 мимо проезжал самосвал под управлением водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Водитель самосвала совершил наезд на стоявших на обочине сотрудника ДПС и понятого – водителя джипа, сотрудника МВД Карелии в отставке.

В результате ДТП 48-летний понятой погиб на месте аварии, а сотрудник ДПС с тяжелыми травмами был госпитализирован.

В настоящий момент гражданская супруга погибшего понятого, сама являющаяся адвокатом, подала в городской суд Петрозаводска иск о возмещении компенсации морального вреда.

Гражданская супруга погибшего требует в качестве компенсации 4,5 млн рублей: 1,5 млн с водителя самосвала, совершившего смертельный наезд, 1,5 млн – с владельца самосвала, который знал, что водитель лишен водительских прав за неоднократное управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, и несмотря на это, доверил руль грузовика. А также истица просит взыскать еще 1,5 млн с МВД России, а сотрудников ДПС отдела ГИБДД Прионежского района планирует привлечь к делу в качестве третьих лиц.

Дело рассматривает судья Петрозаводского городского суда Илона Шишкарева.