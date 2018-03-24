Жена экс-мэра Петрозаводска рассказала, как ее домогался в поезде высокопоставленный человек

Екатерина Сиванова, которая является супругой бывшего мэра Петрозаводска Андрея Демина, написала в Сети историю, как ее домогался один влиятельный человек, и объяснила, почему рассказала об этом эпизоде своей жизни спустя много лет.

- Это было в вагоне СВ. Мне около 27 лет, я замужем и сыну к году, - написала Екатерина, - ехала я в Москву, чтобы там встретиться с мужем и принять участие в каком-то светском мероприятии. А! Да. Важное: я - жена мэра. Собственно, что ничего хорошего от этой поездки меня не ждёт, я поняла, когда увидела соседей по вагону. Точнее, одного конкретного соседа. В купе я была одна. Увидела я этого персонажа ещё на перроне, а потому сразу после проверки билетов я закрыла купе изнутри и легла спать (сыну нет года! Я спать была готова в любом положении и в любом месте).

Утром я пошла, простите, в туалет. Когда я вернулась в купе, обнаружила, что там сидит он. Персонаж. Персона. И уже давно не уровня того маленького города, в котором я жила. Он светил на всю страну. А море ему было по колено так же, как и раньше. Только море стало океаном. Но, по-любому, он - хозяин жизни. Так вот всё происходило очень быстро. Он дернул меня за руку, я оказалась в купе, он защёлкнул замок.

Собственно, я очень быстро сориентировалась в ситуации и сразу сказала, что орать буду так, как ему и не снилось. На что мне в ответ прозвучало следующее: "Не держи меня за идиота. Трахаться в вагоне не мой уровень. И не твой. Ты - королева. И у тебя есть только один недостаток - твой выбор, то есть твой муж. Вариантов у тебя есть два: быть со мной и не быть со мной". Меня, конечно, трясло, но я спросила: "А как же муж?" На что он мне ответил: "А я его посажу. Причём, если ты согласишься быть со мной, я его посажу, чтобы он не мешал, а если ты будешь дурой и откажешься, то я тем более его посажу и заставлю тебя целовать мои следы, просто потому, что тебе и твоему сыну будет нечего жрать".

Ну... Сиванова ведь птица гордая вне зависимости от возраста, поэтому персонаж услышал от меня: "Пошёл вон, старый козел".

Поезд в это время уже ехал вдоль перрона в Москве. Персонаж с перекосившимся лицом вывалился из моего купе.

Как только я закрыла за ним дверь, я увидела в окно сияющее лицо моего молодого мужа. Конечно, рассказала ему всё сразу. И мы оба сразу поняли, что такие люди так просто слова на ветер не бросают.

Через два года мой муж имел уголовную судимость и полную конфискацию имущества.

И, конечно, в комментарии к этому посту могут прибежать ненавистники моей семьи и рассказать в тысячный раз про то, что муж мой - вор. Но это опять не произведёт на меня никакого впечатления. А впечатления никакого это не произведёт потому, что только я знаю, как это было.

Но я уверена, что персонаж этот, напомни ему сейчас о той встрече в купе, только руками разведёт и искренне не вспомнит. Про громкое дело молодого мэра - да. А про его домогательства к жене молодого мэра - нет. Потому, что это само собой разумеется в кругах тех, кто возомнил себя небожителями.

Удивительным образом я долгое время из разных источников получала известия о том, как складывалась жизнь и карьера персонажа. Несколько лет назад я узнала, что он лишился всего не просто, а громко. Не было ни одного солидного издания, которое бы не написало о том громком разоблачении.

К чему я пишу это всё?

Да к тому, что все последние дни читаю про некого персонажа, о домогательствах которого рассказали вслух его жертвы. Ну, собственно, такие же дуры, как и я когда-то. Причём, с какой стороны ни глянь. А он что? Да нормальный мужик...

Не согласна я. Прежде всего с тем, что такая позиция становится нормой для общества, в котором растут мои дети. Кстати, персонажей этих (и моего, и вот этого, нынешнего, думского) мамы воспитывали. И папы. И кто-то из них своим мальчикам рассказал, что такое поведение с женщинами - норма.

Я знаю много разных историй про то, как домогаются не мужчины, а женщины. И знаю женщин, которые неплохую карьеру себе сделали, используя режим: "Да", а потом, когда было выгодно, режим: "Держите вора!"

И ещё я знаю, что всегда очень сложно плыть против течения. Я всю жизнь плыву ровно туда, куда считаю нужным, и друзья у меня такие же.

Сейчас мой друг Оксана Пушкина плывёт против течения. Иначе не было никогда. Течение говорит: "Да ладно вам, девки, сами виноваты", - а Пушкина говорит: "Нет. Я не согласна". И вот уже запестрели газеты заголовками: "Пушкина против думского большинства".

Думаю, что Оксана не просто так против этого большинства. Она знает, как это бывает. И чем может закончиться, если вдруг попробуешь озвучить сам факт...

Ну, вот к кому я могла пойти в той ситуации? Кому бы поверили? К тому, кто выше по чину, меня не пустили бы никогда в жизни. Написала бы я письмо, меня бы сумасшедшей объявили.

Ага. Точно. Нечего одной в СВ ездить. Вы не поверите! Не езжу с тех самых пор.

А Пушкину мою поддержите. Спасибо! Оксан, я рядом. Как и всегда.