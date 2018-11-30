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Новости. Общество
13:23, 30 Ноября 2018
фото: https://vk.com/marinamazurovskaya

Жена Максима Мазуровского стала ведущей "Радио Дача" в Петрозаводске

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Марина Мазуровская, которая является супругой продюсера и певца Максима Мазуровского, стала ведущей на "Радио Дача" в Петрозаводске.

В пятницу девушка провела розыгрыш призов в рамках прямого эфира программы "Удачный час".

Отметим, что "Радио Дача" в Петрозаводске входит в медиа-холдинг "Ника".

В 2014 году стало известно, что сын известного в Карелии медиа-магната, продюсер музыкального фестиваля "Воздух" Максим Мазуровский женился на аккордеонистке из Белорусии Марине Гракович. После свадьбы девушка взяла фамилию мужа.

Марина Мазуровская (Гракович) родом из Минска. Ранее она профессионально занималась игрой на аккордеоне.

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Комментарии

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Владислав
2018-11-30 13:36:27
Надеемся ведущая из неё получится,а то "певец" уже есть....
gaudealis
2018-11-30 13:33:52
Очень важная новость.
Забыли напомнить гражданам, что отец и сестра Максима Мазуровского стали совладельцами агентства недвижимости - "Многофункционального центра...", берущего с бабушек деньги за клочок бумажки под названием "сертификат безопасности сделки" и на купле-продажи каждой даже самой разбитой хрущёвки наваривающейся на 60-100 тысяч рублей.
Leopol'd
2018-11-30 14:00:49
gaudealis, так и не надо ходить в эту контору. Ведите сделку сами, это теперь проще всего.
Еще одно агентство недвижимости. Пусть они хоть миллион наваривают. Если это не требуется, прогорят.
gaudealis
2018-11-30 14:52:16
Leopol'd, а я и не хожу и всем того же желаю )))
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