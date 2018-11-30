Жена Максима Мазуровского стала ведущей "Радио Дача" в Петрозаводске

Марина Мазуровская, которая является супругой продюсера и певца Максима Мазуровского, стала ведущей на "Радио Дача" в Петрозаводске.

В пятницу девушка провела розыгрыш призов в рамках прямого эфира программы "Удачный час".

Отметим, что "Радио Дача" в Петрозаводске входит в медиа-холдинг "Ника".

В 2014 году стало известно, что сын известного в Карелии медиа-магната, продюсер музыкального фестиваля "Воздух" Максим Мазуровский женился на аккордеонистке из Белорусии Марине Гракович. После свадьбы девушка взяла фамилию мужа.

Марина Мазуровская (Гракович) родом из Минска. Ранее она профессионально занималась игрой на аккордеоне.