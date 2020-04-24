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Жена Петросяна вышла на улицу с пакетом на голове (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:10, 24 Апреля 2020
фото: © instagram.com/bruhunova
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Татьяна Брухунова удивила поклонников.

Жена юмориста Евгения Петросяна опубликовав в своем Instagram фотографии с пакетом на голове, пишет издание "РИА Новости".

"Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого "события" вышла во двор подышать", – написала Татьяна.



Необычные фото вызвали неоднозначную реакцию подписчиков Брухуновой. Многие задались вопросом, шутка ли это, предупредив об опасности подобных "способов" защиты от коронавируса.


 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Петросяна и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок. Пара якобы прибегла к услугам суррогатной матери. При этом оба супруга не подтвердили, но и не опровергли указанную информацию.

 
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Комментарии

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Татьяна Ушакова
2020-04-24 19:34:28
Чудны дела твои, Господи...
новый
2020-04-24 19:34:05
Хоть что-то положительное сегодня.
Гость
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