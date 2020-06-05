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Жена Цекало без лифчика взбудоражила поклонников снимком в мокрой майке (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 05 Июня 2020
фото: © instagram.com/darina.ervin
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Дарина Эрвин показала пикантную фотографию.

Жена 59-летнего Александра Цекало обладает яркой внешностью и стройной фигурой. Дарине нравится подчеркивать свои достоинства откровенными нарядами и демонстрировать сексуальность, пишет Cosmopolitan.

Художница показала провокационный снимок, для которого позировала без нижнего белья.

"У вас невероятная внешность!", "Дарина – огонь! Как отдельный вид любви", "Очень красивая!", – восхитились поклонники Дарины.

Александр и его супруга живут в Лос-Анджелесе в своем особняке. Дарина часто признается мужу в любви, она посвящает ему эротические картины, а также публикует романтичные фото.

 
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