Женатый чемпион мира попался с любовницей и был изгнан из сборной

Федерация плавания Японии дисквалифицировала чемпиона мира Дайя Сэто за супружескую измену.

Сэто был лишен статуса капитана, а позже изгнан из команды до конца 2020 года. Причиной послужило то, что в сентябре пловец попался в отеле с любовницей. При этом, по информации The Japan Times, Сэто женат и у него две дочери. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Спортсмен уже принес публичные извинения. "Я буду плавать, восстанавливая доверие моей семьи, которая пострадала из-за моего безответственного поведения", — заявил Сэто. Несмотря на дисквалификацию, он сможет готовиться к Олимпийским играм в Токио, которые должны пройти летом 2021 года, и представлять на турнире свою страну.

На счету 26-летнего Сэто четыре золота, одно серебро и две бронзы чемпионата мира. Также он дважды выигрывал первенство мира на короткой воде. Кроме того, в 2016 году японец стал бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.