Жених в Карелии отомстил подруге, не приехавшей на его свадьбу

Жених в разгар веселья поехал звать на свадьбу подругу, но не застал ее дома и начал мстить, сообщили в МВД Карелии.

В Олонецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя.

Потерпевшая — 27-летняя жительница района– обратилась в полицию и сообщила о том, что неизвестные повредили принадлежащий ей автомобиль. Злоумышленники помяли крышу, капот и разбили лобовое стекло иномарки.

Полицейские выяснили, что к акту вандализма причастен знакомый потерпевшей.

Подозреваемый дал признательные показания: в вечер, когда всё случилось, он отмечал собственное бракосочетание. Заявительница была также приглашена на торжество. Девушка обещала приехать, но по личным обстоятельствам не смогла, что очень обидело молодого человека.

В разгар веселья он поехал к ней домой, чтобы убедить присоединиться к празднику, но не застал её. Тогда, по версии следствия, он взобрался на автомобиль, принадлежащий приятельнице, ударил ногой по лобовому стеклу, спрыгнул на капот и затем отправился дальше отмечать свадьбу.

Подозреваемый раскаялся в содеянном и обязался возместить причинённый материальный ущерб. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.