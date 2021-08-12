Женщин в Карелии лишают детских пособий после того, как они создают свой бизнес при господдержке

Начинающие предпринимательницы, которые получили бюджетные гранты для создания бизнеса, лишились права на детские пособия.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. Ей поступают жалобы от женщин-предпринимательниц, которым министерство социальной защиты Карелии отказало в предоставлении ежемесячных пособий на ребёнка.

Органы соцзащиты мотивировали свои отказы тем, что женщинам выплатили бюджетные субсидии на создание бизнеса, а это привело к увеличению среднедушевого дохода семьи выше уровня, который позволяет получать детские пособия.

«Бывшие безработные граждане получили финансовую помощь (грант) на открытие своего дела. Гранты предоставлялись Центрами занятости и расходовались только на создание своего дела: приобретение оборудования, аренду помещения, рекламу, расходные материалы. Полученные средства не направлялись на заработную плату, а также не относились к доходу от предпринимательской деятельности», — пояснила Гнетова.

Она сообщила об этой проблеме уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову. Он согласился, что несправедливо лишать предпринимательниц детских пособий.

«Одинокие молодые мамы поверили государству, зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, потратили полученные гранты (не на зарплату для себя), отчитались об этом и начали свою предпринимательскую деятельность. Пока их доход очень низкий: это швеи, парикмахеры, организаторы детских мероприятий. По заявлениям обратившихся, если бы они знали, что им откажут в пособии на детей, то не стали бы открывать своё дело», — сказал Титов, чьи слова приводит пресс-служба карельского бизнес-омбудсмена.

Гнётова предложила внести изменения в законодательство, чтобы выплаты гранты на создание бизнеса не учитывается при расчёте среднедушевого дохода семьи, когда решается вопрос о выплатах на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Титов поддержал это предложение и направил соответствующее обращение в адрес правительства России.