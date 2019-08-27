Женщина обокрала знакомого жителя Петрозаводска, заехав в гости

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемую в краже денег, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний житель с заявлением о краже денег. Полицейские выяснили, что в хищении имеются основания подозревать знакомую, которая была в гостях у мужчины.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность этой 24-летней жительницы Карелии к краже. Уроженка одного из районов давно знакома с петрозаводчанином. По версии следствия, в очередной раз оставшись на чаепитие, молодая женщина украла 10 тысяч рублей и покинула квартиру. Деньги впоследствии потратила на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".