Женщина обокрала знакомого жителя Петрозаводска, заехав в гости

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Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемую в краже денег, сообщает МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился 32-летний житель с заявлением о краже денег. Полицейские выяснили, что в хищении имеются основания подозревать знакомую, которая была в гостях у мужчины.
Сотрудники уголовного розыска установили причастность этой 24-летней жительницы Карелии к краже. Уроженка одного из районов давно знакома с петрозаводчанином. По версии следствия, в очередной раз оставшись на чаепитие, молодая женщина украла 10 тысяч рублей и покинула квартиру. Деньги впоследствии потратила на себя.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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