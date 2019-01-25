Женщина оставила петрозаводчанина без денег

В полицию Петрозаводска обратился 54-летний мужчина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что с его банковской карты похищены 15 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что находясь в гостях у своего приятеля, попросил его дочь купить продукты и алкоголь и сообщил ей пин-код.

Она выполнила его просьбу и вернула карту. Однако на следующее утро карта пропала, а ее владелец обнаружил сообщения о списании средств и заблокировал карту.

Сотрудники полиции установили подозреваемых, женщину 33-х лет (дочь друга потерпевшего) и ее приятеля 32-х лет. По версии следствия, воспользовавшись моментом, она после возврата похитила банковскую карту гостя, отдала ее своему другу, который снял с нее 7 тысяч рублей. Утром женщина похитила с карты еще 8 тысяч рублей, а затем выбросила ее.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.