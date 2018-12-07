Женщина получила срок за мошенничество с документами

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Жительница Пряжинского района осуждена за мошенничество при получении социальной выплаты в размере 1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что подсудимая путем обмана совершила хищение денежных средств из федерального и республиканского бюджетов.
Злоумышленница представила в администрацию Пряжинского национального муниципального района и Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия заведомо ложные сведения и документы.
На основании этих документов она незаконно получила социальную выплату в размере 1 миллиона рублей на улучшение своих жилищных условий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года".
Подсудимая представила подложные документы о своем трудоустройстве в сельском хозяйстве и регистрации родственников по месту жительства, а также о наличии собственных средств для софинансирования жилищного строительства.
Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
По решению суда осужденная обязана возвратить государству незаконно полученные денежные средства.
Приговор не вступил в законную силу.
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