Женщина получила травмы при столкновении легковушки с "Газелью" на трассе в Карелии

В ДТП в Пудожском районе пострадала 44-летняя пассажирка легкового автомобиля.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 8 июня, в 17:30 на 511км + 589м федеральной автодороги «Вологда - Медвежьегорск» произошло столкновение попутных автомобилей. Как выяснилось, 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ» неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с бортовым автомобилем «ГАЗ», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получила 44-летняя пассажирка легковушки. Женщине оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, ребенок получил травмы в ДТП, где автомобиль улетел в кювет у поселка в Карелии.