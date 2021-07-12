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Женщина попала под колеса автомобиля в Петрозаводске и получила серьезные травмы

Новости. Происшествия
21:00, 12 Июля 2021
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте

Легковой автомобиль сбил женщину на одной из улиц Петрозаводска, она пострадала.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД города.

ДТП произошло около пяти часов вечера на улице Лизы Чайкиной в районе дома № 14.

По предварительным данным Госавтоинспекции,  авария произошла, когда женщина переходила дорогу. Один из автомобилей остановился, чтобы ее пропустить. Женщина вышла на проезжую часть и попала под колеса другой машины.

По словам очевидцев, женщина вышла из припаркованного автомобиля и ее сбила, проезжавшая мимо машина. Авария привела к серьезным травмам.

Более точную информацию об обстоятельствах аварии ГИБДД сообщит позже.

Один из подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» сделал фотографию после аварии.

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