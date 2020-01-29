890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-директор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев проиграл суд заслуженному журналисту Карелии 17
29.01.2020 17:14
Сотрудница МВД, обвиняемая в халатности по делу "петрозаводского маньяка", заявила о подложном документе в своем деле 9
29.01.2020 13:23
Бывшей подруге Антона Ипатова стало плохо в суде Петрозаводска 2
29.01.2020 10:16
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41

Женщина попала под поезд в Карелии и погибла

Новости. Происшествия
06:40, 30 Января 2020
Загрузка...

Скорый поезд "Санкт-Петербург – Сортавала" смертельно травмировал женщину на перегоне между станциями "Элисенваара – Алхо".

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, трагический случай произошел 25 января в 22 часа 48 минут на 192 километре перегона станций "Элисенваара – Алхо". Женщина получила смертельные травмы скорым поездом, двигавшемся по маршруту "Санкт-Петербург – Сортавала".

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, ход которой контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина
24.01.2020, 09:55
Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки

Аналитика

29.01.2020 22:01
Обществоведение
"Чтобы услышали и прониклись"
Бывший генеральный директор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев хотел получить с журналиста миллион, но суд отказал отставному топ-менеджеру, ставшему высокопоставленным карельским чиновником.
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
27.01.2020 16:16
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 9
27.01.2020 09:33
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 12:59
Личное мнение
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
Как карельские старосты ходатайствовали об автономии перед британским королем.
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
Александр Побережный-Береговский: "Не получается жить и зарабатывать на коврике"
10.01.2020 13:34
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
29.01.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»