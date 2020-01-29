Женщина попала под поезд в Карелии и погибла

Скорый поезд "Санкт-Петербург – Сортавала" смертельно травмировал женщину на перегоне между станциями "Элисенваара – Алхо".

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, трагический случай произошел 25 января в 22 часа 48 минут на 192 километре перегона станций "Элисенваара – Алхо". Женщина получила смертельные травмы скорым поездом, двигавшемся по маршруту "Санкт-Петербург – Сортавала".

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, ход которой контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.