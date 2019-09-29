Женщина пострадала в ДТП в Карелии на неосвещенной трассе

ДТП произошло 28 сентября в Питкяранте, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.10 на ул. Гоголя 26-летний водитель автомобиля Renault SR сбли 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне установленном месте в темное время суток на не освещенном участке дороги.



В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в Питкярантскую ЦРБ.



Обстоятельства ДТП выясняются. По факту ДТП проводится проверка.