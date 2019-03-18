Женщина пострадала в ДТП в Карелии

Пострадавшая обратилась в больницу, откуда и поступила информация о ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Из лечебного учреждения в отдел полиции Кондопожского района поступило сообщение о том, что за медицинской помощью обратилась 43-летняя женщина, которая была травмирована в результате ДТП.

Установлено, что 15 марта на Промышленном пр. в районе дома №1 водитель автомобиля Daewoo Matiz, допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием.

В момент ДТП женщина находилась на заднем пассажирском сиденье без ремня безопасности.