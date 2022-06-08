Женщина пострадала в групповой аварии на шоссе в Петрозаводске (ФОТО)

На Шуйском шоссе при столкновении трех автомобилей травмы получила 51-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В четверг, 23 июня, в 13.35 в районе дома №4 по Шуйскому шоссе, 59-летний водитель автомобиля Geely при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении 22-летнему водителю автомобиля Chevrolet Aveo, двигавшемуся по главной дороге. В результате столкновения Chevrolet Aveo откинуло на Subaru.

В ДТП травмы получила 51-летняя пассажир Geely.

Обстоятельства ДТП выясняются.