Женщина пострадала в Карелии при столкновении грузовика и иномарки

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В Кондопожском районе иномарка столкнулась с грузовиком, пострадала женщина, сообщает УГИБДД по Карелии.
Вечером в понедельник на 513-м км федеральной трассы "Кола" 68-летний водитель Daewoo Nexia при завершении обгона по касательной столкнулся грузовым автомобилем Iveco.
От удара Daewoo выехал на обочину дороги и опрокинулся. В ДТП травмы получила 63-летняя пассажирка, женщина госпитализирована.
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