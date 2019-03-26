Женщина пострадала в Карелии при столкновении грузовика и иномарки

В Кондопожском районе иномарка столкнулась с грузовиком, пострадала женщина, сообщает УГИБДД по Карелии.

Вечером в понедельник на 513-м км федеральной трассы "Кола" 68-летний водитель Daewoo Nexia при завершении обгона по касательной столкнулся грузовым автомобилем Iveco.

От удара Daewoo выехал на обочину дороги и опрокинулся. В ДТП травмы получила 63-летняя пассажирка, женщина госпитализирована.