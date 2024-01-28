Женщина пострадала в столкновении двух «немцев» на федеральной трассе в Карелии

Днем 28 числа в Питкярантском районе республики не поделили дорогу две иномарки.

В воскресенье, 28 января, в 12.15, на 288 километре трассы А-121 «Сортавала» произошла дорожная авария.



Недалеко от кемпинга в районе Рауталахти водитель BMW не уступил дорогу Audi.



В результате столкновения травму получила 52-летняя пассажирка Audi. По факту ДТП проводится проверка, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что на окраине Петрозаводска иномарка влетела в стоящий на обочине редкий японский минивэн.