Женщина пострадала в "жигулях", упавших в кювет на трассе в Карелии

В Сегежском районе перед дачным поселком произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 26 июня, в 20.08 в Сегежском районе, на 1 км при подъезде к садово-огородническому товариществу деревня Майгуба, 33-летний водитель автомобиля "ВАЗ", житель Ленинградской области, допустил занос своего транспортного средства и совершил съезд в кювет.

В результате ДТП травмы получила 40-летняя пассажирка "жигулей", ей оказана медицинская помощь.