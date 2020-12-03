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Женщина пришла в магазин за бельем и обнаружила гигантского паука в бюстгальтере

Новости. Общество
23:30, 03 Декабря 2020
фото: страница Katie Harrison Pring в Facebook
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Австралийская покупательница нарвалась на крупного паука во время шопинга в популярном магазине.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Sun.

Героиня материала Кэти Принг (Katie Pring) рассказала, что захотела купить нижнее белье и отправилась в масс-маркетовый супермаркет Kmart. Вскоре она заметила гигантского крабового паука в чашке одного из бюстгальтеров, висящих на витрине. Женщина решила сфотографировать его и поделиться снимком в Facebook, чтобы предостеречь других покупателей перед походом в этот магазин.

"Я сегодня отправилась в магазин за бюстгальтером и оказалась там не одна", — подписала снимок Принг. Пользователей соцсети шокировала публикация австралийки, о чем они написали в комментариях. "После такого мне больше никогда не понадобилось бы новое белье", "Хорошо, что ты ушла из этого отдела", "Я в шоке от того, как близко ты подошла к пауку, он же может прыгать как олимпийский чемпион", "Вот так можно понять, что ты в Австралии", — писали юзеры.

Известно, что размер гигантских крабовых пауков может достигать 30 сантиметров. В основном такие пауки питаются насекомыми, однако иногда крупные особи едят небольших позвоночных вроде лягушек, птиц, мышей, ящериц и даже змей.

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