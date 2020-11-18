Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Тело 41-летней женщины было обнаружено у одной из многоэтажек Петрозаводска, сообщили в Следкоме Карелии.

Вечером 18 ноября у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 41-летней женщины. По данному факту Следком Карелии проводит доследственную проверку.

Установлено, что до падения женщина проживала в квартире, расположенной на 6 этаже. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.