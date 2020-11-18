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Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Новости. Происшествия
18:51, 19 Ноября 2020
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив
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Тело 41-летней женщины было обнаружено у одной из многоэтажек Петрозаводска, сообщили в Следкоме Карелии.

Вечером 18 ноября у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 41-летней женщины. По данному факту Следком Карелии проводит доследственную проверку.

Установлено, что до падения женщина проживала в квартире, расположенной на 6 этаже. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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ники
2020-11-19 19:37:09
Ну один негатив печатается . Что то хорошее в Карелии ещё осталось , деятели из Столицы ????????????????
Гость
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