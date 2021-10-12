Женщина с «бомбочкой» вышла из магазина в Петрозаводске, не заплатив за товар

Полиция задержала 28-летнюю рецидивистку, укравшую средства по уходу за телом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже в сетевом магазине города товара на общую сумму почти в две с половиной тысячи рублей. Участковый выяснил, что одна из посетительниц взяла с витрины гели для душа, «бомбочки» для ванны, а также другие средства по уходу за телом, положила их в карманы куртки, и не расплатилась за них.

Благодаря записям камер наблюдения полицейский установил личность подозреваемой — 28-летняя ранее привлекавшаяся к ответственности за мелкую кражу петрозаводчанка. Женщина дала признательные показания.

По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурантке грозит до одного года лишения свободы.