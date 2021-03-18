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Женщина с хорошей памятью опустошила карту жителя Карелии, порадовав деньгами свою свекровь

Новости. Криминал
11:24, 19 Марта 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan
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Жительница Калевальского района обвиняется в хищении денег с чужого банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

В середине февраля в полицию Калевальского района поступило заявление от 36-летнего жителя одного из поселков. Он просил привлечь к ответственности знакомую, которая без разрешения воспользовалась его телефоном и сняла со счета 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, в течение пяти дней заявитель гостил у приятельницы и ее сожителя. Они вместе выпивали, за алкоголь платил он. Уходя, мужчина оставил в квартире свой телефон и банковскую карту, а через несколько дней вернулся за ними. Он решил проверить состояние счета, но обнаружил, что кто-то изменил пароль доступа к сервису интернет-банкинга. Восстановив его, он выяснил, что баланс стал значительно меньше. Мужчина смог отследить последние операции: деньги переводились на счет его знакомой и матери ее сожителя.

В ходе следствия 40-летняя обвиняемая признала себя виновной в совершении преступления и раскаялась в содеянном. Она рассказала, что потерпевший однажды назвал вслух свой пароль от установленного в телефоне приложения, и она его запомнила. В дальнейшем, как установили следователи, женщина без ведома владельца телефона осуществила девять переводов денежных средств с его счета. Так, она перевела 2 тысячи рублей свекрови, а 8 тысяч рублей - себе. Все деньги были потрачены на алкоголь и продукты.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье "кража", завершено

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