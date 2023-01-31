Женщина с мечом вышла на берег Ладоги в Карелии (ФОТОФАКТ)

По побережью Ладожского озера в Карелии водят не только экскурсии.

В паблике «Краеведческий клуб «Оберег». Карелия» опубликованы результаты фотосессии на берегу Ладоги.



«Вот такие необычные гости приезжают к нам на Ристиниеми», - говорится в сообщении паблика.







Отметим, Ристиниеми - это мыс на берегу Ладожского озера в Питкярантском районе Карелии.