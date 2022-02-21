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Женщина с ребенком пострадали в страшном ДТП с грузовиком на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:59, 22 Февраля 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Лахденпохском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, пострадали женщина и 6-тилетняя девочка.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 21 февраля, в 17.10 произошла авария на 225 км федеральной автодороги «Сортавала». По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Chevrolet Klan в зоне действия дорожного знака 2.6 «Преимущество встречного движения» допустил столкновение с встречным грузовиком MAN.

В результате происшествия пострадали 2 пассажирки «легковушки» — 37-летняя женщина и 6-летняя девочка.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске автоледи сбила 13-летнего пешехода и уехала с места ДТП.

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