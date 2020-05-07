Женщина с ребенком в Карелии оказалась на грани голода из-за коронавируса

Жительница Карелии с 5-летним сыном из-за коронавируса оказалась без средств к существованию и уже второй месяц выживает на 1,5 тысячи рублей.

Директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина сообщила на своей странице в соцсети, что в фонд поступило 12 писем от семей, которые ждут помощи.

В одном из писем была история женщины, которая 26 лет проработала в сфере культуры, а сегодня с ребенком оказалась на грани нищеты и голода.

"Здравствуйте, уже обращалась во все организации от Путина до Парфенчикова ...и никакой помощи! – написала жительница Карелии. - Живу с сыном 5 лет . Документы о разводе и алиментах подала в конце марта, но все это зависло в суде (не рассматривает эти дела сейчас мировой суд из-за вируса), по истечении только 3 месяцев и подтверждения справки о доходах ( я с 25 марта состою на службе занятости, но не как уволенная из-за карантина, а сама по себе встала на учёт, и нет официальной справки за 6 месяцев, значит, и пособие только минимальное начисляют 1500). До этого 26 лет работала в сфере культуры, после закрытия предприятия и декрета работала в разных организациях, где график совпадал с режимом работы садика, так как ребенка забирать некому: дедушек-бабушек и других родственников нет. Статус малоимущая смогу оформить только после вступления в силу судебного приказа об алиментах, тогда же и взять справку о доходах для получения пособий на ребенка, до этого времени вот уже второй месяц мой единственный доход - 1500 рублей со службы занятости, устроиться на официальную работу или даже временные подработки никак: садик не работает, оставить ребенка не с кем, транспорт не работает, пройти медкомиссию в большинстве случаев в ее требуют не на что и негде .Что делать, как жить просто крик отчаянья, на грани голода с ребенком".

Сегодня директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина сообщила, что благодаря перечислениям добрых людей она везет помощь этой семье и ещё десяти с похожими историями...

Если вы хотите помочь людям, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса, то это можно сделать через фонд "Доброе сердце".