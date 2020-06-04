Женщина скончалась на месте ДТП на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на региональной дороге "Надвоицы – Вожмозеро" в Сегежском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По информации ГИБДД республики, в минувший четверг в 15:10 на 41 км (+ 950 м) региональной автодороги "Надвоицы – Вожмозеро" произошло столкновение двух автомобилей. 40-летний водитель автомобиля "УАЗ" не справился с управлением, выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем Toyota Hilux с прицепом.

В результате ДТП 46-летняя пассажирка "УАЗа" получила смертельные ранения, от которых скончалась на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Водитель "УАЗа" с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Как было установлено, в момент ДТП водитель и пассажир автомобиля УАЗ были не пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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