Женщина украла у пенсионерки из Карелии кошелек, пока та выбирала косметику

Ущерб превысил 40 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже обратилась пожилая женщина. В торговом центре из ее сумочки был похищен кошелек с банковскими картами и деньгами. Ущерб составил 43,5 тысяч рублей.

Пенсионерка находилась в отделе косметики и не заметила, как неизвестная украла кошелек из ее сумочки. Женщине пришло сообщение о списании денежных средств в размере 40 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую – 36-летнюю жительницу Ленинградской области. Она дала признательные показания.

Пин-код от банковской карты был в кошельке. В соседнем здании злоумышленница обналичила деньги. В настоящее время подозреваемая заключена под стражу.

Возбуждено уголовное дело.