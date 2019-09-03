Женщина украла у пенсионерки из Карелии кошелек, пока та выбирала косметику

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Ущерб превысил 40 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
В полицию с заявлением о краже обратилась пожилая женщина. В торговом центре из ее сумочки был похищен кошелек с банковскими картами и деньгами. Ущерб составил 43,5 тысяч рублей.
Пенсионерка находилась в отделе косметики и не заметила, как неизвестная украла кошелек из ее сумочки. Женщине пришло сообщение о списании денежных средств в размере 40 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемую – 36-летнюю жительницу Ленинградской области. Она дала признательные показания.
Пин-код от банковской карты был в кошельке. В соседнем здании злоумышленница обналичила деньги. В настоящее время подозреваемая заключена под стражу.
Возбуждено уголовное дело.
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