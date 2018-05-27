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Новости. Происшествия
09:45, 27 Мая 2018

Женщина устроила ДТП, разворачиваясь на иномарке в Петрозаводске

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В центре Петрозаводска столкнулись две иномарки, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В субботу на улице Красноармейской водитель Peugeot 206, выполняя разворот допустил столкновение с Volkswagen Tuareg.

В ДТП получила травмы водитель Peugeot.

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Комментарии

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Демьян Михалёв-Овсеенко
2018-05-27 11:02:37
А если она жена генерала? что будет?

Недавно в Карелию приезжал генерал из Мордовии. Проезжая в районе Пряжи, он нарушил ПДД, а сотрудники полиции его остановили и оформили ему штраф, информацию об этом написал аноним в паблике «Омбудсмен полиции».
Генерал из Мордовии пожаловался на это карельскому генералу. В результате этого начальника ОГИБДД Пряжи вызвали в министерство и отчитали.
- Сотрудникам полиции, которые честно выполнили свою работу, подводят теперь под увольнение, а все пряжинское отделение ГИБДД в выходные поедет прыгать и бегать на стадион, - сообщает аноним.
https://runaruna.ru/articles/19830-karelskim-politsejskim-grozit-uvolnenie-za-to-chto-oni-vipisali-shtraf-generalu-iz-mordovii-kotorij-narushil-pdd/
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