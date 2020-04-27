Женщина в Карелии, обладавшая не очень твердыми знаниями о мошенниках, осталась без денег

Жительницу Питкяранты обманули в социальной сети и похитили значительную для нее сумму, сообщили в МВД Карелии.

Жительница карельского города Питкяранта рассказала полицейским, что много слышала о современных жуликах. Но когда именно с ней начали общаться злоумышленники, ничего не заподозрила. Если бы она твердо знала, что данные ее счета и коды из смс не имеют права запрашивать даже знакомые, – ловушки можно было бы избежать.

Обман развернулся в переписке в социальной сети.

Приятельница похвастала неожиданной прибылью – выплатой от банка в 5 тысяч рублей: "Хочешь, я тебя тоже зарегистрирую? Высылай координаты карточки и цифровые пароли из смс, которые поступят позднее!"

Пользовательница соцсети, во-первых, нарушила правило о том, что такие данные нельзя разглашать, во-вторых, не проверила условия публичной оферты и ее существование, в-третьих, не уточнила, на самом ли деле с ней общается знакомая, а не аферист. Более того, на глазах выгода становилась все привлекательнее: "Кстати, если у тебя есть вклады, то они удвоятся. Пришли мне номера счетов. И если там, к примеру, 10 000 рублей, то будет 20 000 и так далее" - приблизительно об этом сообщила ей подруга.

В итоге, выслав парольную информацию, горожанка обнаружила, что у нее 8 раз несанкционированно списались накопления. Общий ущерб составил 63 тысяч рублей.

Полиция Карелии предупреждает – жителям республики следует постоянно проявлять бдительность при пользовании интернетом. Важно изучить основы сетевой безопасности и финансовой грамотности. В противном случае легко стать жертвой не самых находчивых мошенников, годами использующих одну и ту же схему.